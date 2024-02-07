Eskişehir\'de Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaya

Eskişehir'de 117 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmak yerine çevreyolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 67 yaşındaki Kanber Uygun, hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Eskişehir- Bursa karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönüne seyir halinde olan A.G. (33) idaresindeki 26 RY 597 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan 67 yaşındaki Kanber Uygun'a çarptı. Yaya üst geçidinin 117 metre uzağında olan kazada ağır yaralanan Kanber Uygun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR
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