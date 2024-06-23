Eskişehir\'de Otomobilin Altında Kalan Yavru Kediler Öldü

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Eskişehir'de bir otomobilin altında kalan yavru kediler öldü. Anne kedi, yavrularının öldüğünü görünce olay yerinden ayrılmadı.

Olay, Dede Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde dönüş yapan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 yavru kedinin üzerinden geçti. Kediler olay yerinde can verdi. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yerine koşarak gelen ve yavrularını ölmüş halde gören anne kedi ise çevredeki vatandaşların beyanına göre uzun süre bölgeden ayrılmadı.

"Bu olaylar sürekli oluyor"

Mahalle içinde araç sürücülerinin hızlı gittiğini ve bu şekilde sokak hayvanına çarpmaların sürekli yaşandığını belirten Yener Han Gündoğan, "Şelale Park'a giden arabaların çoğu kedileri ezip geçiyor. Hem hızlı gidiyorlar hem de çoğu sarhoş" iddiasında bulundu. Belediyeyi suçlayan Gündoğan, "Belediye de 4 yıl uğramadı. Seçimlerde uğruyor ancak. Burada Şelale Park'a bir tabela koymuyorlar. Adamlar hızlılar, bütün sokak hayvanlarını ezip ezip gidiyorlar. Geçen gün yaşanan olayda da kediler yolda durmuş. Ehliyeti var mı yok mu bilmediğim bir adam kedileri ezmiş geçmiş. Kediler öldü. Yavru oldukları için anneleri koşmuş ama çiğneyip geçiyor herkes. İçin yanıyor. Hızlı geçmek yerine dursalar, belediye şuraya tümsek yapsa, yapmıyorlar da. Yüzlerce araç gelip gelip geçiyor, çarpıp gidiyor. 1994 yılından beri bu mahalledeyim, bu olaylar hep her gün olur" dedi. - ESKİŞEHİR