Eskişehir'de park ve bahçelerde yapılan uygulamada 168 kişi ve 4 araç sorgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de park ve bahçelerde yapılan uygulamada 168 kişi ve 4 araç sorgulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri tarafından yapılan uygulamada, park ve bahçelerde bulunan 168 kişi ve 4 araç sorgulandı.

25.07.2024 18:34
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Eskişehir'de polis ekiplerince park ve bahçelerde yapılan uygulamalarda 168 şahıs, 4 araç sorgulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri'nce 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde saat 22.00 ile 01.00 arasında ilçede bulunan park ve bahçelerde uygulama yapıldı. Ekiplerce yapılan şok uygulama ve çalışmalar neticesinde; 168 şahıs, 4 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de park ve bahçelerde yapılan uygulamada 168 kişi ve 4 araç sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de park ve bahçelerde yapılan uygulamada 168 kişi ve 4 araç sorgulandı - Son Dakika
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