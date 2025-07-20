Eskişehir\'de Parkta Yangın Çıktı

Eskişehir'de parkta ağaçların tutuştuğu ve geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple parktaki ağaçlar tutuştu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın daha geniş bir çevreye yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR