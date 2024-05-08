Eskişehir Merkezli Operasyonlar Sonucu PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir Merkezli Operasyonlar Sonucu PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir Merkezli Operasyonlar Sonucu PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Eskişehir, Bilecik ve Van illerinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

08.05.2024 16:54
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Eskişehir merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü'nün propagandasını yaptığı tespit edilen Eskişehir'de 8, Bilecik'te 1 ve Van'da 1 kişi yakalandı.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Merkezli Operasyonlar Sonucu PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Merkezli Operasyonlar Sonucu PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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