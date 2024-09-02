Eskişehir\'de Polis Ekipleri 325 Kişinin Kimlik Kontrolünü Yaptı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 325 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı ve Odunpazarı emniyet müdürlüklerine bağlı ekiler ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 325 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca 3 aracın da kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR