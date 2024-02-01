Eskişehir\'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silaha El Konuldu

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenledikleri çalışmalar neticesinde çok sayıda tabanca, tüfek ve bıçağa el konulurken 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet bıçak, 1 adet pala, 1 adet satır ve 168 adet mermi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR