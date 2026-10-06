Eskişehir'de polis ve jandarmanın 356 noktalık denetiminde aranan 145 kişi yakalandı

Eskişehir'de il genelinde polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan toplam 145 şahıs yakalandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik il genelinde ortak çalışma gerçekleştirildi. 28 Eylül - 5 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde 356 farklı uygulama noktası oluşturuldu. Toplam 2 bin 357 personelin katılımıyla icra edilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 145 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalanan şahıslardan 33'ünün 5 yıla kadar, 7'sinin 5 ila 10 yıl arası, 2 şahsın ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Geriye kalan 103 şahsın ise çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ekiplerin il genelindeki huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.