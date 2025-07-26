Eskişehir\'de Porsuk Çayı\'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; Porsuk Çayı'nın kenarında oturan M.A. (52) isimli adam, dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Suya düşen şahıs, kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

Boğulan adamın cesedini dalgıçlar çıkardı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunması amacıyla dalgıçlarla arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda, hayatını kaybeden adamın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, çok sayıda vatandaş o anları büyük bir endişeyle film izler gibi seyretti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR