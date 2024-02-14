Eskişehir'de polis ekiplerince, son dönemlerde ülke genelinde PTT'nin (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) ismi ve logoları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili banka ve kargo çalışanlarına uyarılarda bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce suç oluşmadan önce 'Önleyici Polislik' çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, son dönemlerde ülke genelinde PTT kurumunun isim ve logoları kullanılarak gönderilen sahte sms ve e-postalar ile PTT çalışanı gibi görünerek ikametlere gelen şüphelilerin imzalattıkları belgeler nedeniyle yaşanan dolandırıcılık olayları tespit edildi. Bu durumun önüne geçmek amacıyla özellikle mahalle aralarında bulunan 35 adet PTT kargo ve PTT banka şubesi ziyaret edilerek yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarıyla alakalı banka ve kargo çalışanlarına, şüpheli işlem veya şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Çalışmalar sırasında banka ve kargo şubelerinde bulunan vatandaşlara, meydana gelebilecek dolandırıcılık konularıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılırken, özellikle sahte kargo gönderi takip mesajları ve e-postaları konusunda uyarılar yapılarak banka ve kargo şubelerine dolandırıcılık konulu 50 adet afiş asıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de PTT Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar Yapıldı - Son Dakika
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