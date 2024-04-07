Eskişehir\'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor

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Eskişehir'de polis ekiplerince, Ramazan Bayramı çerçevesinde 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile tedbir alınırken, planlama dahilinde hazırlanan denetim ve eğitim faaliyetleri hızla sürdürülüyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve sınırları dahilinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile tedbir alındı. Bu çerçevede, insansız hava araçları ile ana arter ve kavşaklarda, kent güvenlik yönetim sistemi kameraları ile il genelinde, radar ekibi ile sabit ve seyir halinde olmak üzere il merkezinde bulunan çevreyolları üzerinde, EDS Sistemleri (Ortalama Hız) il yollarında, araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerine giriş yapan araç ve motosikletler üzerine, sivil ve resmi trafik ekipleri tarafından abartılı egzozlu modifiyeli araçlar denetlenirken, şehirlerarası otobüs terminali çıkışında otobüs şoförü ve yolcular üzerinde emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim faaliyetlerine başlandı. Yetkililer, planlama dahilinde hazırlanan denetim ve eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR