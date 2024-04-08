Eskişehir\'de Ramazan Bayramı trafik denetimleri: 417 araç sürücüsüne ceza

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Eskişehir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 2 bin776 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 417 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri nedeniyle il merkezi ile sınırlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının oluşmadan önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında; kural ihlali yapan araç ve sürücüler üzerine yapılan denetimlerde 2 bin776 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 417 araç sürücüsünün, sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 25 araç ise trafikten men edildi. Şehirlerarası otobüs terminali çıkışında 88 otobüs şoförü ve 3 bin 250 yolcuya, yaşam tünelinde ise 15 araç sürücüsü ve 38 yolcuya emniyet kemeri kullanımın önemi üzerine eğitim polis ekiplerce verildi. - ESKİŞEHİR