Eskişehir\'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü

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Eskişehir'de bir anda etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle dönerken, bazı apartmanların giriş katı sular altında kaldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı.

Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi. - ESKİŞEHİR