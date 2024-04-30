Eskişehir'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü

Eskişehir\'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle döndü. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, bazı apartmanların giriş ve bodrum katları sular altında kaldı. Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanlarda su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen su birikintileri tahliye edildi.

30.04.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir anda etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle dönerken, bazı apartmanların giriş katı sular altında kaldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı.

Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Eskişehir, Göle, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sağanak Yağmur Sonucu Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement