Eskişehir'de Sahte ve Kaçak Deterjan Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Sahte ve Kaçak Deterjan Operasyonu

Eskişehir\'de Sahte ve Kaçak Deterjan Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Mahmudiye İlçesi'nde piyasaya sürmeye hazırlandığı sahte ve kaçak deterjanlarla birlikte yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ucuz deterjanları sahte markalar kullanarak piyasaya süreceği bilgisine ulaşması üzerine operasyon düzenledi. Yapılan yol kontrolünde şüpheli şahsın aracında 40 paket özel markanın adıyla ambalajlanmış deterjan ve 58 paket başka bir özel markanın adıyla ambalajlanmış sahte ve kaçak deterjan ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.04.2024 15:17
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Mahmudiye İlçesi'nde piyasaya sürmeye hazırlandığı sahte ve kaçak deterjanlarla birlikte yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir şahsın piyasadan temin ettiği ucuz deterjanları sahte ve taklit markalar kullanarak Mahmudiye İlçesi'nde piyasaya süreceğinin öğrenilmesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Mahmudiye İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde yapılan yol kontrolünde şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 40 paket (10 kg) özel markanın adıyla ambalajlanmış deterjan, 58 paket (10 kg) ise bir başka özel markanın adıyla ambalajlanmış sahte ve kaçak deterjan ele geçirildi. Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sahte ve Kaçak Deterjan Operasyonu - Son Dakika

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