Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında yangın TOMA ile müdahale edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında yangın TOMA ile müdahale edildi

Eskişehir\'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında yangın TOMA ile müdahale edildi
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA ile alevlere müdahale sürerken, çevredeki dükkanların önündeki araçlar güvenlik amacıyla çektirildi.

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere itfaiyenin yanı sıra TOMA ile de müdahale edildi.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkandan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler alevlere hızla müdahale ederken, söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çelik koordinasyonunda çalışmalar yürütülürken, yangının sıçrama riskine karşı çevredeki dükkanların önünde bulunan araçlar olay yerinden çektirildi.

"Çocukla bisikletle gezerken duman gördük"

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Bedin Gücüyener, olay anını anlatarak, "Yangını yaklaşık bir saat önce çocukla bisikletle gezerken fark ettik. Duman gördük, ardından ambulans ve itfaiye sirenlerini duyunca olayın büyük olduğunu anladık. Yangın hala yoğun şekilde devam ediyor. Burada yapı malzemeleri, oto ekspertiz ve sünger satan yerler var; yani kimyasal ve inşaat malzemeleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında yangın TOMA ile müdahale edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında yangın TOMA ile müdahale edildi - Son Dakika
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