Eskişehir\'de sanayi yangınını gözyaşlarıyla izleyen kişi güçlükle sakinleştirildi

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan ve bitişikteki iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını çevredeki vatandaşlar ve işletme sahipleri çaresizlik içinde gözyaşlarıyla izledi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri işletmesinde başlayan yangına itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve TOMA araçlarıyla müdahale sürerken, olay yerinde duygu dolu anlar yaşandı. Yoğun duman ve alevlerin gökyüzünü kapladığı sanayi sitesinde, yangının sıçrama tehlikesi nedeniyle esnaf ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İçerideki yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, dükkanların küle dönmesini çaresiz gözlerle takip eden bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışılan şahsın üzüntüsü yürekleri dağladı.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alabilmek için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.