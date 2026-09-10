Eskişehir\'de semt pazarında kot pantolon iadesi gerginliği zabıtayla yatıştı

Eskişehir'de kurulan semt pazarında, bir kadın müşteri ile pazarcı esnafı arasında kot pantolon iadesi nedeniyle çıkan tartışma, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, bir kadın müşteri, satın aldığı kot pantolonu iade etmek istedi. Ürün iadesi talebi üzerine müşteri ile pazarcı esnafı arasında başlayan tartışmada taraflar zaman zaman seslerini yükseltti. Pazar yerinde görevli zabıta ekiplerinin araya girmesiyle yaşanan gerginlik yatıştırılarak taraflar sakinleştirildi.