İnşaat işçisinin elindeki sigarayı düşürmesiyle tüm bahçe alev aldı

Eskişehir'de bir müstakil evin bahçesine giren inşaat işçisinin elindeki sigarayı yere düşürmesi sonucu çıkan yangında, bahçelik alan ve yüzlerce odun alevlere teslim oldu.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kıvılcımlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle müstakil bir evin bahçesine giren inşaat işçisi, elindeki sigarayı yanlışlıkla yere düşürdü. Sigaranın kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bahçedeki çimenlik alana ve istiflenmiş odunlara sıçradı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan bu anlar aynı sokaktaki başka evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR