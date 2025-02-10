Eskişehir\'de Silah Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 tabanca ve 158 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Kentin huzuru ve güvenini tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; 2 tabanca, 158 fişek ve 1 muşta ele geçirildi. Ayrıca, 3 şüpheli hakkında işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR