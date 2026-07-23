Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
23.07.2026 12:51
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Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli pompalı tüfekle yakalandı.

Eskişehir'de çıkan kavga sonucunda 3 kişiyi yaralayan şüpheli üstünde pompalı tüfek ile yakalandı.

Olay, Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki gurup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada çocuk olan T.H. ile M.A., ve B.D. isimli şahıslar silahla vurularak yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın zanlısı O.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında şüpheli O.K. üstünde pompalı tüfek ile yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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