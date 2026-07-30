Eskişehir'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Eskişehir'de Silahlı Saldırı

Eskişehir\'de Silahlı Saldırı
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Eskişehir'de bir kişi silahla yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polisi arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan G.G. isimli erkek şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yerde 4 adet boş mermi kovanı tespit ederken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı G.G., bilinci açık şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirip kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

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