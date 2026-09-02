Eskişehir'de son 1 ayda aranan 324 şahıs yakalandı, 10 yıl ve üzeri suç kaydı bulunan 6 kişi de dosyalarıyla ele geçirildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 324 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde il genelindeki bin 590 uygulama noktasında 3 bin 952 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 153 şahıs, 5 yıla kadar aranan 131 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 34 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 324 şahsın yakalandığı belirtildi.