Eskişehir'de son 1 ayda aranan 324 şahıs yakalandı, 10 yıl ve üzeri suç kaydı bulunan 6 kişi de dosyalarıyla ele geçirildi
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, ağustos ayı boyunca yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 324 şahsı yakaladı. İl genelindeki bin 590 uygulama noktasında 3 bin 952 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişinin de aralarında olduğu şüpheliler adalete teslim edildi.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 324 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde il genelindeki bin 590 uygulama noktasında 3 bin 952 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 153 şahıs, 5 yıla kadar aranan 131 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 34 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 324 şahsın yakalandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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