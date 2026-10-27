Eskişehir'de son 1 haftada 223 noktadaki uygulamada 140 şahıs yakalandı

Eskişehir'de son 1 haftada 223 noktadaki uygulamada 140 şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarmanın 19-26 Ekim 2026'da 223 uygulama noktasında 949 personelle yürüttüğü çalışmalarda aranan 140 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 97'si çeşitli suçlardan, 31'i 5 yıla kadar, 9'u 5-10 yıla kadar, 3'ü ise 10 yıl ve üzeri aranıyordu.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 140 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 223 uygulama noktasında 949 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 140 şahsın yakalandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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