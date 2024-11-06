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Eskişehir'de Sorgulama Uygulaması

Polis ve bekçi ekipleri, Eskişehir'de 5.286 kişiyi sorgulayarak 3 aranan şahsı yakaladı.

06.11.2024 12:29
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Eskişehir'de polis ve bekçi ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 bin 286 vatandaş sorgulandı.

Eskişehir'de gece saatlerinde yaşanan olayların önüne geçilebilmesi için Odunpazarı ve Tepebaşı Emniyet İlçe Müdürlüklerine bağlı polis ve bekçi ekipleri sorgulama çalışması yaptı. Bekçiler tarafından yapılan uygulamada 4 bin 462 şahıs il 41 araç sorgulandı. Yapılan uygulamada 3 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca el geçirildi. Uygulama sırasında 1 araç ile 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yurt çevrelerinde yapılan uygulamada ise 824 şahıs ile 95 aracın sorgulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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