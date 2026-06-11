Seslendikleri annelerini yatağında cansız buldular

Eskişehir'de evindeki yatağında çocukları tarafından hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Meryem Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli görülen ölümle ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, Merkez Yenimahalle 8. Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede yaşayan 57 Yaşındaki Meryem Ç.'ye alt katta bulunan 2 çocuğu seslendi. Annelerinden yanıt alamayan ve yukarı çıkan çocukları, Meryem Ç.'yi yatağında hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Meryem Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Meryem Ç.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR