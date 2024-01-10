Eskişehir\'de Şüphelinin Evinden Çok Sayıda Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir şüphelinin evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalanan M.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.D. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR