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Eskişehir'de Sürücü Aşırı Hızla Tramvay Durağına Çarptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürücü Aşırı Hızla Tramvay Durağına Çarptı

Eskişehir'de bir sürücünün aşırı hız sebebiyle tramvay durağına çarptığı ve maddi hasara sebep olduğu öğrenilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza sonucunda durak cam ve korkulukları zarar gördü ve otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Eskişehir\'de Sürücü Aşırı Hızla Tramvay Durağına Çarptı
06.01.2024 - 11:46,
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Eskişehir'de bir sürücünün aşırı hız sebebiyle tramvay durağına çarptığı ve maddi hasara sebep olduğu öğrenilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, gece saatlerinde aşırı hız sebebiyle otomobilinin kontrolünü kaybederek, Tarih Bulvarı Tramvay Durağı'na çarptı. Kaza sonucu durak cam ve korkulukları tuzla buz olurken, maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde kaçtığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine emniyet şeridi çekilerek, güvenlik önlemi alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürücü Aşırı Hızla Tramvay Durağına Çarptı - Son Dakika
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