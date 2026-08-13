Eskişehir'de Sürücülerin Tartışması Kamerada - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürücülerin Tartışması Kamerada

Eskişehir\'de Sürücülerin Tartışması Kamerada
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İki sürücü arasında yaşanan tartışma cep telefonu ile kaydedildi, Buse K. şikayetçi oldu.

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde tartışan iki araç sürücüsünün otomobillerinden inerek tartışmaya devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücülerden Buse K., kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü E.S. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 43 ACS 437 plakalı ticari aracın sürücüsü E.S. ile 16 LSD 30 plakalı otomobilin sürücüsü Buse K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi. Kendisine küfür edildiğini iddia eden Buse K., yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Olayın ardından Buse K., tartıştığı sürücü E.S. hakkında emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

B.K. tartışma esnasında E.S.'ye yönelik olarak, "Ben Buse, fenomenim, plaka da yayınlayacağım 43 plaka ben de Kütahyalıyım, seni herkese rezil edeceğim. Kalıbından utan be" diye konuştu.

Buse K. isimli sürücü olayla ilgili şöyle konuştu;

"Ben çevre yolunda seyir halindeyken arkamdaki araç korna çalmaya başladı ve üzerime doğru sürdü. Geçmesi için yol vermeme rağmen üzerime sürmeye devam etti. Camı açarak 'Ağabey şaka mısın sen, ne yapıyorsun?' diye sordum. Bana bakarak hakaretler edip küfürler savurdu ve gülerek yoluna devam etti."

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Sürücülerin Tartışması Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürücülerin Tartışması Kamerada - Son Dakika
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