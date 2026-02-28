Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir- Sarıcakaya karayolunda, Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.D. (65) idaresindeki 26 EC 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki taşlara çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada yaralanan sürücü İ.D. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ve M.N.B. (17), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.