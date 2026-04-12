Eskişehir\'de Taraftar Kavgası

Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan Ankara Demirspor- Bursaspor maçı öncesinde taraftar arasında çıkan kavgaya polis ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Olay, stadyumun doğu tribünlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maç öncesi oyuncuların ısındığı esnada bir grup taraftar arasında henüz bilinmeyen sebeple gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi sonucunda tribünde kavga çıktı. Arbede, polis ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR