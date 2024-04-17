Eskişehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Eskişehir\'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı'nın idaresindeki traktör tarlada devrildi. Traktörün altında kalan Şanlı, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.04.2024 10:20
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Eskişehir'de tarlada devrilen traktörünün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Çifteler İlçesi Saithalimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya Şanlı (74) idaresindeki 26 AHM 369 plakalı traktör tarlada belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şanlı, hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Zekeriya Şanlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tarlada devrilen traktörün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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