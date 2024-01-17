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Eskişehir'de taşlı sopalı kavga kamerada - Son Dakika
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Eskişehir'de taşlı sopalı kavga kamerada

Eskişehir'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan taşlı sopalı kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga eden şahıslardan bir grup, olay yerinden kaçarak olayı sonlandırdı.

Eskişehir\'de taşlı sopalı kavga kamerada
17.01.2024 - 22:25,
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Sokak ortasında taşlı sopalı kavga kamerada

Birbirlerine acımasızca vuran grubun bir bölümü araca binip olay yerinden kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de taşlı sopalı kavga kamerada - Son Dakika


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