Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 'Tefecilik' suçlamasıyla yakalanan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç veren şüphelilerin toplamda 19 kişiye 3,5 milyon TL tutarında mağduriyet oluşturduğu belirlendi.

08.05.2024 13:26
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 'Tefecilik' yaptığı gerekçesiyle yakalanan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve 'Mahzen-40' operasyonu çerçevesinde içlerinde Eskişehir'in de bulunduğu 49 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik yüksek faizle borç veren, verdikleri parayı icra yolu ile tahsilat yapan M.S. ve oğlu A.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 19 vatandaşa 3,5 milyon TL tutarında mağduriyet oluşturduğu belirlenen şüpheli baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tefecilik' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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