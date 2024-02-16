Eskişehir\'de tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de şahıslara senetle borç para verip, cebir ve şiddetle borçları katlayan, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalarda, Eskişehir'de 3 şahsın kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü kurarak baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını aldıkları yönünde duyum alındı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, şahıslara senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıklarının tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 5 milyon 890 bin TL değerinde 3 adet isme yazılmış senet, 48 adet senet, 19 adet tapu senedi, 19 adet çek, 1 adet otomatik av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 3 adet telefon ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR