Teras gider borusunda 5 metre derine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Eskişehir'de bir binanın teras gider borusuna düşerek yaklaşık 5 metre aşağıda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin endoskopik kamera ve özel düzenek kullandığı operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ihbarı yapan vatandaş tarafından sahiplenildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir binanın 1'inci katındaki dairenin teras gider borusuna yavru kedi düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikte mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin tam yerini tespit etmek için endoskopik kamera kullandı. Yeri belirlenen kedi için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından özel bir ip düzeneği hazırlandı. Titizlikle yürütülen çalışma neticesinde yukarı çekilen minik kedi, mahsur kaldığı yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasının ardından duyarlı bir vatandaş, kediyi sahiplenerek ona sıcak bir yuva açtı. - ESKİŞEHİR