Eskişehir\'de Ticari Taksi Katener Direğine Çarptı

Eskişehir'de dönüş yapmak isteyen ticari taksi yol ortasındaki katener direğine çarparken, çevredeki vatandaşlar bölgede sık sık benzeri kazaların meydana geldiğini belirtti.
Tepebaşı İlçesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, dönüş yapmak isteyen 26 T 0039 plakalı ticari taksi yolun ortasında bulunan katener direğine çarptı. Tramvay enerji hattını destekleyen katener direğinin yolun tam orasında bulunmasından dolayı benzeri kazaların sık sık meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.
Vatandaşların tepkisini toplayan kazada yaralanan olmazken trafikte sıkışıklık meydana geldi. - ESKİŞEHİR
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