Eskişehir\'de Tıp Bayramı Ziyareti

Eskişehir'de polis ekiplerince 14 Mart Tıp Bayramı'nı nedeniyle sağlık kuruluşları ve çalışanlarına ziyarette bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerini güçlendirmek ve toplumla dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık kuruluşları ziyaret edildi. Gece gündüz demeden insan sağlığı için fedakarca görev yaptığı belirtilen sağlık çalışanlarına polisin sadece bir gün değil, her zaman yanlarında olduğu hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR