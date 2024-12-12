Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de lastiği patlayan tır başka bir tıra çarparak sürücüsünün ölümüne yol açtı.

12.12.2024 12:33
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Eskişehir'de lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sürücünün yakını, "Belki yaşıyordur abi, bir ihtimal" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde seyir halinde bulunan Cemal Altıntop (55) idaresindeki 34 VBR 92 çekici plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Eskişehir istikametinde seyir halinde bulunan Mustafa S. (37) idaresindeki 54 ADH 291 çekici plakalı tıra çarpan Cemal Altıntop, kullandığı tırın şoför kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan 54 ADH 291 plakalı tırın sürücüsü Mustafa S., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda 34 VBR 92 plakalı tırın sürücüsü Cemal Altıntop'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'dan tırının dorsesine yüklediği taşı Eskişehir'e getirdiği ve yükünü indireceği yere yaklaşık 15 kilometre kala kaza yaptığı öğrenilen Cemal Altıntop'un yakınları, olay yerine geldi. Hurdaya dönen şoför kabinini gözyaşları içinde izleyen bir yakını, "Belki yaşıyordur abi" diyerek feryat etti. Acılı haberi alan Cemal Altıntop'un bir diğer yakını ise hurdaya dönen şoför kabinine girmeye çalıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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