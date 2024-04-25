Eskişehir'de tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Eskişehir\'de tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de İnönü-Kütahya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 17:04
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Eskişehir'de tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü- Kütahya karayolu 16'ncı kilometresinde bulunan Magnezit Kavşağı'nda (19) M.A. idaresindeki 07 YMB 39 plakalı otomobil ekte olan M.D. (41), idaresindeki 32 EY 028 tıra arkadan çarptı. Kazada 07 YMB 39 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., yaralandı. Yaralı, M.A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnönü Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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