Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 32 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimi sonucunda trafiğe kapalı alana girdiği belirlenen 32 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki araç trafiğine kapalı alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, araç trafiğine kapalı alanlara girdiği belirlenen 32 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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