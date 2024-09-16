Eskişehir’de Trafik Denetiminde Ceza Yağdı

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 27 bin 225 araç/sürücü kontrol edilirken, 7 bin 649 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Bu çerçevede kent genelinde 9-16 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 27 bin 225 araç/sürücü denetlenirken, 106 sürücü belgesine el konulup, 314 araç trafikten men edildi ve 7 bin 649 adet trafik cezası kesildi. Ayrıca 5 bin 29 yük taşımacılığı, 876 yolcu taşımacılığı, 3 bin 424 alkol denetimi, 922 motosiklet, 6 bin 432 emniyet kemeri ve 10 bin 542 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında ekiplerce 67 yaralanmalı ve 60 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR