Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 304 Araç Men Edildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 110 sürücü belgesine el konulurken, 304 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce tarihlerinde çeşitli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 bin 347 yük taşımacılığı, 934 yolcu taşımacılığı, 27 bin 194 sürücü ve bin 313 adet motosiklet denetlendi. Ayrıca 3 bin 495 alkol denetimi, 6 bin 799 emniyet kemeri denetimi ve 9 bin 306 diğer kontrol türlerinde denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 304 araç trafikten men edildi ve 6 bin 707 adet trafik cezası kesildi, 110 sürücü belgesine ise el konuldu.

Öte yandan, 11-18 Ağustos tarihlerinde 84 adet yaralanmalı ve 104 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR