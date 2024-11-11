Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 8 Bin 760 Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 8 Bin 760 Ceza Kesildi

Eskişehir\'de Trafik Denetimleri: 8 Bin 760 Ceza Kesildi

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 488 araç kontrol edildi, 8 bin 760 ceza yazıldı.

11.11.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 488 araç kontrol edilirken, 8 bin 760 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 3 bin 877 yük taşımacılığı, 448 yolcu taşımacılığı, 3 bin 293 alkol denetimi, 810 adet motosiklet, 7 bin 904 emniyet kemeri ve bin 12 bin 156 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 488 araç ile sürücünün denetlendiği çalışmalarda 865 araç trafikten men edilirken, 8 bin 760 adet trafik cezası yazıldı ve 73 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 65 yaralanmalı, 70 maddi hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 8 Bin 760 Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 8 Bin 760 Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.