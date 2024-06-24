Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 195 araç kontrol edilirken, 176 araç ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Haziran ile 23 Haziran tarihlerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, bin 195 araç kontrol edilirken, 176 araç ve sürücüsüne farklı maddelerden trafik cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 7 araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 176 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?