Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 152 araç sürücüsüne 7 milyon 218 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 30 bin 663 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 152 sürücüye, 7 milyon 218 bin 290 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 259 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 20 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR