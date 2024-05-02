Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 152 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 218 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 259 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

02.05.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 152 araç sürücüsüne 7 milyon 218 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 30 bin 663 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 152 sürücüye, 7 milyon 218 bin 290 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 259 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 20 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:02:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 152 Sürücüye 7 Milyon 218 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement