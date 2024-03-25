Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezası Kesildi

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezası Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 20 bin 401 sürücü ve araç sorgulanırken, 5 milyon 557 bin 2 TL para cezası kesildi. Denetimlerde yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, emniyet kemeri ve diğer kontrol türleriyle ilgili araçlar sorgulandı. Ayrıca, 44 trafik kazasına müdahale edildi ve 189 araç trafikten men edildi.

25.03.2024 11:38
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 20 bin 401 sürücü ve araç sorgulanırken, 5 milyon 557bin 2 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli tarihler arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede; yük taşımacılığı ile ilgili 339, yolcu taşımacılığı ile ilgili 252, alkol ile ilgili bin 230 motosiklet ile ilgili 181, emniyet kemeri ile ilgili bin 506 ve diğer kontrol türleriyle ilgili ise 3 bin 94 adet olmak üzere toplam 6 bin 602 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 125'i trafikten men edilirken, 2 milyon 945 bin 325 TL tutarında bin 176 adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 40 adet yaralanmalı, 41 adet de maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.

Aynı tarihlerde il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından ise; yük taşımacılığı ile ilgili 2 bin 224, yolcu taşımacılığı ile ilgili 376, alkol ile ilgili 766, emniyet kemeri ile ilgili 5 bin 916, diğer kontrol türleriyle ilgili 554 adet olmak üzere toplam 6 bin 189 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 64'ü trafikten men edilirken, 1 milyon 359 bin 292 TL tutarında bin 541adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 4 adet yaralanmalı, 10 adet de maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği belirtildi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ise; 7 bin 610 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye 1 milyon 252 bin 475 TL para cezası kesildi. 83 aracın ise trafikten men edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezası Kesildi - Son Dakika

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