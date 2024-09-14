Eskişehir\'de Trafik Kaosu: Elektronik Dubalar Erken Kaldırılınca Araçlar Mahsur Kaldı

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Eskişehir'de günün belli saatlerinde trafiğe kapatılan caddede bulunan elektronik dubaların saatinden önce kaldırılması sonucu araçlar mahsur kaldı.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, uzun zaman önce araç trafiğine kapatılmıştı. Her sabah 10.00'da araç trafiğine kapatılan cadde, günün erken saatlerinde sürücüler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Dün sabah 09.50 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinden Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ne giren araçlar, cadde çıkışındaki dubaların erken kaldırılması nedeniyle mahsur kaldı. Bölgede görevli Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri elektronik dubaların indirilmesiyle caddede mahsur kalan araçlar çıkış yapabildi. - ESKİŞEHİR