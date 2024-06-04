Eskişehir'de dönüş yapmak için yavaşlayan hafif ticari araca otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de dönüş yapmak için yavaşlayan hafif ticari araca otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı

Eskişehir-Alpu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin dönüş yapmak için yavaşlayan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

04.06.2024 14:57
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Eskişehir'de dönüş yapmak için yavaşlayan hafif ticari araca bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayan G. idaresindeki 26 AHK 411 plakalı hafif ticari araç karayolu üzerinden dönüş yapmak için yavaşladığı esnada Bilal K. idaresindeki 26 B 4851 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 AHK 411 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı.

Kaza sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 26 AHK 411 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de dönüş yapmak için yavaşlayan hafif ticari araca otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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