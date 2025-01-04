Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Eskişehir'de kırmızı ışıkta bekleyen 2 kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnönü İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Y. idaresindeki 34 FFA 369 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ertan İ. İdaresindeki 16 EL 136 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mesut A. idaresindeki 01 C 2275 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR