Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Otomobilin tramvay direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tramvay hattının direğine çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç bir erkek şahsın idaresindeki 26 AEL 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay hattının direğine çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgedeki tramvay seferlerinde geçici süreyle aksama yaşandı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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